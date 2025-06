Si ustiona tentando di spegnere l’incendio nell’auto. Ferite lievi e danni ingenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Danni ad alto impatto ad un’autovettura e a un infisso di tipo “pompeiana”, insieme a ferite da ustioni lievi ad una persona, costituiscono il bilancio di un fatto di cronaca che questa mattina a Lonigo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e di una squadra sanitaria del Suem 118.

Allarma scattato oggi prima delle 9.30 da un complesso residenziale, nei locali destinati a garage e nella rampa di accesso collegata, per un incendio in sviluppo su un’automobile in sosta sotto il riparo della copertura in legno e telone, da dove potrebbe essere scaturito il primo fuoco che ha dato origine all’emergenza.

Sul posto, in via De Boni, sono giunti in una decina di minuti sia i vigili del fuoco che il mezzo del Suem 118 inviati entrambi dalle vicine sedi di Lonigo, intervenendo in supporto alla persona ferita e per limitare i danni. Un’autopompa serbatoio ed un modulo antincendi su pickup hanno trasportato nella zona di intervento cinque operatori che si sono adoperati per spegnere le fiamme con le pompe idriche e mettere in sicurezza l’area, per operazioni durate un’ora circa.

In seguito anche una pattuglia dei Carabinieri ha effettuato un sopralluogo sullo scenario dell’emergenza, risolta fortunatamente in breve tempo dai pompieri del distaccamento operativo che vigila sul bacino territoriale del Basso Vicentino.

