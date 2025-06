Infortuni sul lavoro: collaboratore scolastico cade da una scala e finisce in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inusuale infortunio sul posto di lavoro, per lo scenario in cui è avvenuto, ieri all’ora di pranzo a Sandrigo in uno degli edifici dei plessi scolastici locali dell’Istituto Comprensivo “Zanella”. Nel caso specifico, all’interno della scuola primaria cittadina.

Malcapitato protagonista di una caduta accidentale che ha avuto come effetti dei traumi di non poco conto, è stato un bidello, o meglio dire collaboratore scolastico, rimasto vittima di un infortunio.

L’uomo, un sessantenne, prima delle 13 sarebbe improvvisamente inciampato o scivolato mentre discendeva da una scaletta mobile che lo stesso ha utilizzato per una manutenzione ordinaria. Rovinoso e scomposto l’impatto a terra, che gli ha provocato contusioni dolorose “meritevoli” di accertamenti diagnostici approfonditi in ospedale, per verificare la gravità di eventuali fratture ossee.

Il dipendente statale in organico al plesso delle primarie “Trissino” è stato raggiunto da una squadra sanitaria d’emergenza del Suem, e trasferito in ambulanza verso il pronto soccorso del polo provinciale San Bortolo a Vicenza. In codice giallo, con la prognosi di guarigione rimandata al termine degli accertamenti disposti. Nell’edificio di via Aldo Moro si sono visti anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi allo scopo di comprendere la causa dell’incidente sul lavoro, giunta dalla sede di stazione locale che dista appena 100 metri dallo scenario.

