Sospese le lezioni per Covid-19 in una classe delle primarie. Un solo alunno positivo

Come ci aspettava alla vigilia della ripresa delle lezioni scolastiche, in tutto il Vicentino emergono i primi casi positivi con l’attuazione conseguente dei protocolli sanitari di sicurezza. Di poche ore fa la notizia due nuovi casi, prima a Thiene e a ora a Lonigo, che seguono in ambito della scuola dell’obbligo al primo contagio in provincia avvenuto la settimana precedente a Cornedo.

Stavolta tocca a una classe dell’istituto “Scortegagna”, all’interno del Comprensivo “Ridolfi”, sospendere le lezioni. Si parla di scuole primarie, senza ulteriori indicazioni in ossequio alla garanzia di riservatezza per i bambini coinvolti e le loro famiglie.

Un solo caso di positività riscontrato al test, con il bimbo risultato contagiato del tutto senza sintomi. Si sarebbe sottoposto al tampone su indicazione del servizio di prevenzione in quanto contatto stretto di familiare già affetto dal Covid-19, anch’esso in buone condizioni di salute dopo le prime avvisaglie di malattia. Del caso emerso sono stati informati dal Sisp dellì’Ulss 8 Berica sia il neo sindaco della città leonicena, Pierluigi Giacomello, che il dirigente scolastico Luca Saggioro e a cascata collaboratori e insegnanti per applicare le misure di contenimento contenute nel protocollo del Ministero della Salute.

“La situazione è sotto controllo – questa parte della dichiarazione rilasciata dal neo primo cittadino di Lonigo alle pagine del Giornale di Vicenza -. Confidiamo nell’esperienza e nella professionalità dei nostri operatori sanitari nell’affrontare l’emergenza”. Intanto i compagni di classe rimarranno a casa, presumibilmente per un periodo di 14 giorni a partire però dall’ultimo giorno di “contatto” con il ragazzino, tenuto a casa in via precauzionale dalla famiglia alcuni giorni prima della manifestazione della positività al virus. Il tampone disposto dall’Ulss 8 Berica in ogni caso spazzerà via ogni dubbio residuo, prima della riammissione nelle aule di viale Vittoria, sede della scuola primaria del centro città.