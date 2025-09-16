Auto invade la corsia e sfiora il frontale con Marco Palomba: ferito l’atleta di Lonigo
Incidente in allenamento per Marco Palomba: l’atleta 23enne di Lonigo, in forza alla Sc Padovani Polo Cherry Bank, ieri mentre si trovava in bicicletta tra Roncà (Verona) e Montebello, in un tratto in falsopiano, ha sfiorato un incidente frontale con un’auto che, provenendo in senso contrario, ha invaso completamente la sua corsia.
Lo rende noto la società per cui il giovane atleta corre in bici. Per evitare l’impatto che avrebbe potuto essere fatale, Marco Palomba si è buttato sul ciglio destro finendo in un terrapieno e sbattendo violentemente la schiena. L’automobilista, dopo l’accaduto, non si è fermato. Fortunatamente, alla ruota di Marco Palomba stava pedalando l’amico Ettore Pozza che lo ha soccorso nelle immediatezze.
Gli esami radiografici svolti all’ospedale di San Bonifacio (Verona) hanno evidenziato un trauma cranico e un pneumotorace. Per questo motivo lo staff medico dell’ospedale scaligero ha deciso di mantenere l’atleta sotto osservazione durante la notte e di svolgere ulteriori accertamenti anche nel corso della giornata di domani.
“E’ successo tutto in pochi attimi: stavo pedalando sul lato destro e improvvisamente mi sono trovato di fronte un’auto lanciata a tutta velocità. D’istinto sono riuscito ad evitare l’impatto. Non ricordo molto dell’accaduto ma voglio ringraziare Ettore Pozza per avermi soccorso e avermi aiutato a rialzarmi. Purtroppo ancora non so quanto tempo ci vorrà per recuperare completamente dalle botte riportate ma temo che il mio 2025 sia finito qui. Non ci voleva proprio, la sfortuna continua a bersagliarmi senza tregua” ha raccontato il giovane atleta leoniceno.
Marco Palomba nel corso di questa stagione è stato autore di diverse ottime prestazioni, da segnalare il successo ottenuto sul traguardo di Rovescala (Pavia), il secondo di Briga Novarese ed il quarto alla Freccia dei Vini. Il portacolori della Sc Padovani Polo Cherry Bank era stato premiato proprio domenica 14 settembre dall’amministrazione comunale di Lonigo, il suo comune di residenza, in occasione della Festa dello Sport.