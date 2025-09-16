Auto invade la corsia e sfiora il frontale con Marco Palomba: ferito l’atleta di Lonigo

Lo rende noto la società per cui il giovane atleta corre in bici. Per evitare l’impatto che avrebbe potuto essere fatale, Marco Palomba si è buttato sul ciglio destro finendo in un terrapieno e sbattendo violentemente la schiena. L’automobilista, dopo l’accaduto, non si è fermato . Fortunatamente, alla ruota di Marco Palomba stava pedalando l’amico Ettore Pozza che lo ha soccorso nelle immediatezze.

Gli esami radiografici svolti all’ospedale di San Bonifacio (Verona) hanno evidenziato un trauma cranico e un pneumotorace. Per questo motivo lo staff medico dell’ospedale scaligero ha deciso di mantenere l’atleta sotto osservazione durante la notte e di svolgere ulteriori accertamenti anche nel corso della giornata di domani.

“E’ successo tutto in pochi attimi: stavo pedalando sul lato destro e improvvisamente mi sono trovato di fronte un’auto lanciata a tutta velocità. D’istinto sono riuscito ad evitare l’impatto. Non ricordo molto dell’accaduto ma voglio ringraziare Ettore Pozza per avermi soccorso e avermi aiutato a rialzarmi. Purtroppo ancora non so quanto tempo ci vorrà per recuperare completamente dalle botte riportate ma temo che il mio 2025 sia finito qui. Non ci voleva proprio, la sfortuna continua a bersagliarmi senza tregua” ha raccontato il giovane atleta leoniceno.