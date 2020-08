Camion in manovra abbatte il contatore di gas e luce: piccolo incendio subito domato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La “casetta” dei contatori di luce e gas viene abbattuta da un camion per errore e innesca l’incendio che coinvolge alcuni alberi vicini. Con il pericolo di fuoriuscita di gas metano di media pressione, da risolvere il prima possibile.

Costretti al pronto intervento i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Arzignano, giunti stamattina alle 7 e un quarto circa in via Vigazzolo a Montebello Vicentino. La squadra è stata impegnata per circa un’ora e mezza.

L’autoarticolato che ha causato il problema stava effettuando di prima mattina dei lavori nell’area della zona industriale, quando l’autista causa disattenzione ha urtato con un gancio del rimorchio la piccola costruzione in muratura, crollata. All’interno sono stati di conseguenza danneggiati i contatori sia dell’energia elettrica che quello del gas, con innesco di corto circuito dalle scintille. L’impatto per quanto non violento contro la rete di delimitazione ha determinato un innesco, che ha provocato l’incendio alimentato dal gas.

I vigili del fuoco di stanza per l’area dell’Ovest Vicentino sono riusciti a intercettare in pochi minuti dopo il loro arrivo la mandata del gas chiudendola per poi spegnere l’incendio, evitando così il coinvolgimento di altri arbusti oltre a quelli già intaccati dalle fiamme del primo momenti, peraltro circoscritte. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminati a metà mattinata, in concomitanza con l’arrivo sul posto dei tecnici della rete elettrica e del gas.