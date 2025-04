Nuove condotte per la rete idrica tra vie e contrade. Investiti 1,5 milioni di euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Start ai lavori di potenziamento e ammodernamento della rete idrica nelle vie dei Mori, Perosa, Ospizio e Contra’ Selva nel territorio di Montebello Vicentino, con invece il finish previsto entro la fine dell’autunno 2025 dell’anno in corso.

L’investimento economico dell’ente gestore in consorzio di Comuni Medio Chiampo Spa è di 1 milione e 450 mila euro, finanziati nell’alveo dei contributi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il progetto coinvolge tre aree del territorio comunale per un’estensione complessiva di circa 3 chilometri di rete da posare nel sottosuolo, attraverso nuove condotte realizzate in ghisa. Si tratta di tubature con un diametro maggiore rispetto alla dotazione preesistente. Questa tipologia di intervento mirato permetterà quindi di aumentare significativamente la portata e la pressione dell’acqua, in funzione di un miglioramento della qualità del servizio e della disponibilità idrica per i cittadini, come viene illustrato nel progetto.

Viene poi specificato come nei tratti in cui la rete attuale attraversa le proprietà private, le tubazioni saranno riposizionate lungo la sede stradale, rendendo meno invasivi gli interventi di manutenzione futuri. I lavori sono iniziati da via Perosa e proseguiranno nei prossimi mesi nelle restanti aree previste dal progetto.

“Si tratta di un intervento strategico che mira alla riduzione delle perdite idriche, alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti – spiega il direttore di Medio Chiampo S.p.A., Luigi Culpo –. La progressiva sostituzione delle infrastrutture, unita alla costante attività di manutenzione ordinaria, ci consente di garantire un servizio sempre più efficiente e sostenibile, ottimizzando la gestione della risorsa idrica.”

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.