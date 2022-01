Pronta la nuova palestra comunale: “chiavi in mano” intanto agli alunni delle scuole

Due milioni di buoni motivi per “anticipare” la consegna del nuovo impianto sportivo al coperto agli studenti delle scuole di Montebello, in attesa di poter procedere in futuro – magari già la prossima primavera – all’inaugurazione ufficiale. A dare il varo intanto alla palestra già da subito a disposizione degli alunni sono stati, in forma ridotta, la giunta comunale capitanata dal sindaco Dino Magnabosco, la dirigenza scolastica locale e due classi di bambini in rappresentanza di tutto l’istituto comprensivo, improntando la breve cerimonia sul valore del fair play applicato allo sport.

Si tratta di un’opera su cui l’amministrazione comunale ha puntato sin dal suo insediamento e che è costata in tutto 2 milioni di euro, per circa due terzi coperti proprio dall’ente locale. Essenziali per raggiungere l’obiettivo e arrivare alla consegna odierna è stato il contributo concesso dallo Stato, per 700 mila euro.

La nuova palestra del polo scolastico si trova in via Gentile tra la scuola secondaria di primo grado e la primaria. A ricevere simbolicamente le chiavi dell’edificio dal primo cittadino di Montebello è stata la dirigente scolastica Gigliola Tadiello, alla presenza di due classi della scuola secondaria di primo grado (le medie per chi è abituato alla definizione ancora in uso), che hanno festeggiato l’evento eseguendo l’Inno di Mameli, per poi esibirsi in una dimostrazione ginnica e realizzando un cartellone sui valori dello sport e del fair play.

Oltre che ospitare le classi, l’impianto sarà dedicato nelle ore pomeridiane e serali alle attività sportive delle associazioni locali. Un apposito impianto acustico permetterà inoltre di ospitare eventi culturali e musicali. “Abbiamo realizzato l’opera grazie ad un investimento comunale di 1.300.000 euro e ad un contributo statale di 700.000 euro – spiega il sindaco -, per un totale, quindi di 2 milioni di euro. Al mattino sarà utilizzata dagli studenti, che per le lezioni di educazione fisica non dovranno quindi più spostarsi al Palazzetto dello Sport, e al pomeriggio e alla sera dalle società sportive del nostro paese, per le quali si registrava una carenza di spazi”.

Lo spazio complessivo è di circa 1.200 metri quadrati, e andrà ad arricchire il parco sportivo a disposizione della cittadina dell’Ovest Vicentino. “Oggi non si celebra solo la realizzazione di una nuova struttura bella, funzionale e accogliente – ha affermato invece la dirigente –, ma si consolidano le basi per la crescita e la formazione di tanti bambini e ragazzi. Lo sport ci insegna l’importanza del rispetto di regole e ruoli, di comportamenti corretti anche tra avversari. Ringrazio l’amministrazione e auguro che valori veicolati attraverso le attività motorie e sportive che qui si praticheranno facciano di questo luogo una vera e propria palestra di vita“.