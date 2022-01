Spid e digital divide, Federconsumatori scrive a Rucco: “Servono sportelli di assistenza gratuita in Provincia””

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oramai lo Spid è diventato necessario per rapportarsi con la pubblica amministrazione, ma in molti si trovano in difficoltà a causa del divario digitale. Non sono poche le persone che non hanno uno smartphone o un pc o che non hanno mai aperto un indirizzo di posta elettronica e che ora, invece, si trovano a dover destreggiarsi tra login, file da allegare, password e quant’altro.

Proprio per questo Federconsumatori Vicenza ha scritto una lettera aperta al presidente della Provincia Francesco Rucco e al presidente dell’Anci Veneto per chiedere loro di aprire in ogni comune almeno uno sportello dedicato all’assistenza sull’attivazione dello Spid. In Veneto solo 6 comuni (Verona, Padova e 4 comuni della Marca trevigiana) hanno attivato un servizio pubblico e gratuito di assistenza per l’attivazione dello Spid.

« Si avete capito bene, solo sei sportelli nel Veneto e nessuno in provincia di Vicenza, a fronte dell’obbligo che le amministrazioni prescrivono ai cittadini di fornirsi del Sistema Pubblico d’Identità Digitale – sottolinea Agostino Di Maria, presidente di Federconsumatori Vicenza -. È necessario però che tutti i sindaci si mettano una mano sulla coscienza e aiutino gratuitamente le persone in difficoltà. In relazione al fatto che l’apertura di questo servizio farebbe risparmiare ai cittadini tempo e denaro in quanto non dovrebbero girare Uffici e risparmiare il costo che i vari provider chiedono al cittadino per l’attivazione, riteniamo che è precipuo compito delle Amministrazioni Comunali semplificare la vita dei cittadini ed evitare spostamenti inutili e inquinanti».