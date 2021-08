Auto fuori strada finisce nella Pedemontana in costruzione: morto un uomo

Alle 18:40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la rotatoria di Via Molinetto a Montecchio Maggiore per lo sfondamento del guardrail da parte di un’auto, finita nella parete della sottostante Pedemontana in costruzione: un uomo è deceduto.

I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con l’autogru hanno messo in sicurezza l’auto rovesciata, mentre l’uomo (sbalzato fuori dalla vettura) era già deceduto, come accertato dal personale medico del Suem 118 accorsi sia con un’ambulanza che con l’elisoccorso. Sul posto la polizia locale dei castelli per i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto.