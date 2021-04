Auto collide di striscio su un camion sulla strada regionale ad Alte. Ferito il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il bilancio è di un ferito, dopo i vigili del fuoco ieri sera hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere della sua automobile venuta a contatto e rimasta “agganciata” a un camion proveniente dalla Grecia. L’incidente stradale è avvenuto alle 21.15 di martedì sera sulla strada regionale 11 ad Alte Ceccato, in territorio comunale di Montecchio Maggiore. Solo per questione di una decina di centimetri non si è trattato di uno scontro frontale.

Mentre l’autista del camion non ha subito contraccolpi, si è lavorato con attenzione per liberare un uomo – non sono state comunicate generalità e provenienza finora – grazie al team di pompieri arrivati da Arzignano. Entrambi i malcapitati protagonisti del fatto di cronaca sono stranieri: greco il conducente del mezzo pesante, indiano il lavoratore trasportato in ospedale con lesioni di media entità.

Gli operatori del 115 giunti con urgenza sul posto hanno messo in sicurezza i due mezzi danneggiati – l’auto semidistrutta – utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Con pazienza sono riusciti a liberare l’autista, rimasto prima incastrato al posto guida dell’auto ma per sua fortuna ricavandosi uno spazio dove non ha subito ferite ad organi vitali. Ben altro destino, invece, avrebbe atteso un eventuale passeggero visto il punto d’urto.

Il conducente di origine indiana è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano per accertare l’eventuale presenza di lesioni interne occulte. I carabinieri della compagnia di Valdagno hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.