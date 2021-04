Un agente contagiato dal Covid, colleghi in quarantena. Polizia locale “decimata”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Polizia locale intercomunale di Malo e Monte di Malo a mezzo servizio in questi giorni di metà aprile, dopo il riscontro di positività al Covid-19 emerso lo scorso week end per un agente, con conseguente applicazione del protocollo sanitario. Il tracciamento dei contatti stretti sul piano professionale, infatti, ha determinato la “sospensione” di altri cinque colleghi riducendo il parco-agenti a soli due operativi, sugli 8 totali.

Tutti sottoposti a tampone di verifica e al momento negativi, ma con obbligo di rimanere in isolamento preventivo per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto noto con il compagno di pattuglia o d’ufficio – la sede del contingente civile è a Malo in Palazzo Zambon – per il quale l’infezione è stata accertata.

A Malo stavolta tocca agli operatori del corpo polizia locale fare i conti con il coronavirus, dopo che due settimana fa due componenti dell’ufficio tecnico – erano risultati positivi. Nelle ore successive si erano aggiunti anche due operai comunali, tutti rimasti a casa a curare i sintomi di malattia o a “scontare” i giorni di quarantena fino alla negativizzazione. Anche in questi casi erano state approntate le misure di contenimento disposte dall’Ulss 7 Pedemontana, compreso l’isolamento e lo smart working per i “vicini” di scrivania, arginando l’espandersi del focolaio in Comune a Malo. Tutti rientrati in questi giorni al lavoro, in ogni caso, in Municipio.

In questo nuovo caso recente è solo uno ad oggi l’agente alle prese con l’epidemia, ma le ore di lavoro trascorse a stretto contatto con cinque colleghi nei turni precedenti alla manifestazione dei primi sintomi ha determinato l’applicazione della sospensione cautelativa. Con il corollario di un servizio di vigilanza del territorio a ranghi ridotti per questa settimana, in attesa della scadenza del periodo di quarantena. In caso di estrema necessità, oltre a ricorrere agli straordinari degli agenti “immuni”, si potranno chiedere eventualmente rinforzi ad altri consorzi dell’Altovicentino.