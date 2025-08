Ciclista travolto in bici da un camion sulle strisce pedonali in viale Trieste

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ ricoverato in ospedale ad Arzignano con un codice di media gravità il ciclista di Asiago investito oggi da un camion a Montecchio Maggiore in viale Trieste.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.20, si è verificato un incidente stradale in viale Trieste a Montecchio Maggiore, poco prima della rotatoria con via Nogara e in prossimità della stazione degli autobus. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante Mercedes, condotto da R.M., un uomo di Asiago di 67 anni, ha travolto un ciclista di 65 anni, P.P., che vive in città.

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, la bicicletta stava attraversando la carreggiata, presumibilmente sulle strisce pedonali, quando è stata colpita dal camion che procedeva a bassa velocità. Il ciclista è stato tempestivamente soccorso dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ambulanza, con un codice di media gravità, all’ospedale di Arzignano. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale dei Castelli, che hanno temporaneamente chiuso una corsia di marcia per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

1 di 2

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui