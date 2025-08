Scontro fra un’Honda e un’auto in Riviera Berica: in rianimazione motociclista 48enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un uomo di 48 anni residente a Vicenza si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere rimasto coinvolto questa mattina intorno alle 8 in un grave incidente all’inizio della Riviera Berica.

Lo schianto ha coinvolto una moto Honda e un’auto Nissan Qashqai (alla guida un 41enne pure residente in città) ed è avvenuto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale del capoluogo.

Da una prima ricostruzione pare che l’auto, proveniente da Sud, stesse svoltando nella stazione di servizio Benza proprio nel frangente in cui dal centro della città stava sopraggiungendo la moto. Ad avere la peggio, come immaginabile, è stato il motociclista, finito con la sua due ruote sotto una seconda auto. I soccorsi sono scattati immediatamente: il 48enne è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso cittadino, in codice rosso di massima gravità ed è ora, come detto, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione per politraumatismi.

