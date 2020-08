Città castellana “risparmiata” dalla bufera, ma danni in località Valdimolino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se è vero che, quasi per miracolo, il “grosso” di Montecchio Maggiore è stato interessato solo di striscio da trombe d’aria e bufera, limitandosi a raccogliere le abbondanti piogge del weekend e le raffiche di vento sì forti ma non devastanti come nei comuni vicentini, anche il comune castellano è alla prese oggi con la conta dei danni. In particolare verificatisi in località Valdimolino, frazione della città ai confini con la martoriata Trissino dove la sede delle associazioni, costruita in legno, è stata scoperchiata.

Stamattina proprio sul borgo collinare è avvenuto il sopralluogo del sindaco Gianfranco Trapula, accompagnato dai tecnici comunali e dall’assessore Carlo Colalto (viabilità e manutenzione del patrimonio). Giunti nella zona indicata come la più colpita dalla bufera di pioggia e grandine di sabato 29 agosto, gli amministratori e dipendenti pubblico hanno avuto modo di visionare la situazione e approntare un primo piano di recupero.

Colpita in particolare l’area di via Pianeta, che si trova proprio sul confine con Trissino, e via Valbona, oltre al centro della frazione in via Zuccon, dove la furia della tempesta ha lasciato alle sue spalle devastazioni simili a quelle già viste tra Arzignano e gli altri centri dell’Ovest Vicentino alle prese con danni alle coperture, smottamenti e allagamento di edifici. Il vento ha scoperchiato la costruzione in legno utilizzata dall’Associazione Sportiva Culturale Valdimolino per scopi ricreativi, in primis per l’organizzazione dell’annuale sagra. Da annotare anche il crollo di un tronco d’albero, spezzato dal vento, caduto sopra il tetto della scuola dell’infanzia locale dedicata a Sant’Agnese, per fortuna senza provocare cedimenti strutturali nè danni significativi. Tanti i fusti di piante abbattuti dalla natura lungo i pendii delle colline, che saranno rimossi dal corpo di volontari della Protezione Civile, presente anche a Montecchio Maggiore e già all’opera nel corso del weekend.

Valdimolino, tempesta 29 agosto 1 di 5

Per il resto, non si lamentano problemi significativi in città e nelle altre frazioni o località di collina che rientrano nel territorio castellano. Una nota emessa dall’amministrazione comunale invita i “i privati che abbiano subito danni a segnalarli in Comune, al fine di

rendicontarli nell’eventualità dell’erogazione di appositi fondi regionali o nazionali per far fronte al questa emergenza”. Per informazioni contattare lo 0444.705706.