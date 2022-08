Da Parigi a Dakar in Ciao: riuscita a Mirco e Alice la grande impresa. Ieri l’arrivo nella capitale senegalese

Da Parigi a Dakar in Ciao, 4601 chilometri in 23 giorni: è riuscita l’impresa di Mirco Targon e Alice Zanni. L’incredibile e coraggiosa coppia di Montecchio Maggiore ha raggiunto la mattina del 22 agosto alle 10:52 il “Monumento al Renacimiento Africano” nella capitale del Senegal.

In pochi ci avrebbero scommesso, ma loro, che già l’anno scorso avevano compiuto l’impresa di raggiungere Capo Nord sempre con i loro attrezzatissimi due ruote della Piaggio, quest’anno hanno superato se stessi, perché un conto è attraversare la urbana e fresca Europa da sud a nord, un conto è avere a che fare con il caldo a quaranta gradi, il sole rovente, il deserto, la sabbia e villaggi dove già trovare benzina per proseguire è una impresa.

Il viaggio era partito il 31 luglio ai piedi della Tour Eiffel, era proseguito fino al sud della Francia, ogno giorno una tappa di circa 200 chilometri, poi l’imbarco a Seté (vicino a Montepellier) e lo sbarco a Tangeri. E poi giù fino a Dakar, attraversando tutto il Marocco nella fascia costiera, il Sahara Occidentale, la Mauritania, l’attrraversamento del fiume Senegal per poi arrivare a Santi Louis e quindi, via Lago Rosa, nella Capitale Dakar.

La parte più dura è stata la Mauritania: pochi giorni fa nella tappa fra la capitale della Nouakchott e Rosso, al confine col Senegal (215 km) Mirco ha dovuto fare quattro ore e mezza di strada, chiedendo un passaggio, solo per tornare nella capitale a recuperare della benzina “buona” perché quella che gli avevano venduto stava per ingrippare i motorini.

Il loro diario quotidiano è ricco di aneddoti e racconta anche le manutenzioni continue, con tanto di montaggio/smontaggio del motore e pezzi dei Ciao, nel quale ormai Mirco è un vero esperto. Alice, da parte sua, lo capisce ormai senza bisogno che parli, sempre lì, intrepida, positiva, nonostante i mille imprevisti e la fatica. Alla fine ieri, come detto, l’arrivo nella capitale senegalese. “Una gioia incontenibile!” ha scritto Alice Zanni mentre tutti gli amici della coppia hanno festeggiato con i due la riuscita dell’impresa. E anche noi di Eco Vicentino diciamo loro “bravissimi!”. Mirco e Alice, vi aspettiamo a Radio Eco Vicentino!!

Ascolta “Viva il Ciao!” su Spreaker.

1 di 11

Ascolta “A Capo Nord in Ciao, le avventure su due ruote di Mirco Targon e Alice Zanni” su Spreaker.