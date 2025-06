Musetti ora è Magnifico: a Parigi sarà semifinale contro Alcaraz

Lorenzo Musetti è ormai sempre più Magnifico. A testimonianza del fatto c’è un altro grande successo per il carrarino che, a Parigi, nell’edizione 2025 del Roland Garros, ha raggiunto una semifinale che rappresenta un traguardo tutt’altro che scontato.

Sulla terra rossa parigina, Musetti ieri (3 giugno) ha sconfitto 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 l’americano Frances Tiafoe dopo 2 ore e 47 minuti di gioco e per la prima volta è tra i migliori quattro dello Slam francese, risultato ottenuto invece già a Wimbledon nel 2024. Adesso, il n°7 al mondo, sfiderà Carlos Alcaraz che ha battuto Paul in tre set.

Il match. Ottimo inizio di gara per Musetti che va subito sul 3-0 e annulla la palla break del possibile 4-3 allo statunitense, poi si prende di nuovo il servizio e chiude sul 6-2. Il toscano incassa un solo break: sull’1-1 nel secondo set, con Tiafoe che successivamente cancella tre palle del possibile 2-2 garantendosi il vantaggio che lo porta a pareggiare i conti (1-1) per quanto riguarda i parziali. Da qui in poi, il classe 2002 è infallibile: una sola palla break ottenuta e sfruttata nel terzo set (7-5), subito 3-0 nel corso del quarto. L’americano non riesce a replicare e al massimo arriva a cancellare due match point, ma l’ennesimo break è inevitabile: dopo 2 ore e 47 minuti di gioco, finisce 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 per Musetti che ora in semifinale sfiderà Alcaraz.

Occhi puntati anche su Jannik Sinner che oggi (4 giugno) si gioca il posto in semifinale al Roland Garros 2025 contro Alexander Bublik. Sinner va a caccia della seconda semifinale consecutiva a Parigi, la terza di fila in un Major dopo New York e Melbourne. Sono quattro i precedenti, con Jannik che conduce 3-1 su Bublik, che ha però vinto l’ultimo scontro. I due, però, non si sono mai affrontati sulla terra battuta.