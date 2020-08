Ferie forzate per i dipendenti, lavoro per gli interinali. Sciopero e sit-in all’ex Lowara

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A definirlo come sciopero spontaneo“sono stati gli stessi sindacati di riferimento della sigla Cgil-Filt, che per tutto il pomeriggio di ieri hanno affiancato un gruppo di dipendenti di fronte alla vasta azienda Xylem – più conosciuta fino ala recente passato come Lowara, che si occupa di reti di pompaggio idraulico – di Montecchio Maggiore.

Dalle 14.30 alle 17 di ieri il personale ingaggiato da una ditta esterna e incaricato del reparto logistica ha portato a termine un sit-in all’ingresso dello stabilimento principale. Una dozzina i presenti, in rappresentanza della forza lavoro in stato di agitazione composta da una quarantina di persone in tutto.

Motivo della protesta pubblica, corredata da un comunicato stampa diffuso alla stampa e alle organizzazioni territoriali, sarebbe la richiesta di chiarezza da parte dei lavoratori dipendenti di Timelog e Arcese, due società in contratto di appalto di servizi con la committente Xylem. Parte di loro sarebbero stati forzatamente messi in ferie nei giorni scorsi, misura che sarebbe stata giustificata in ragione di un presunto “calo di lavoro”, mentre sul posto sono giunti dei nuova manodopera interinali regolarmente impiegata nella giornata di lunedì. In pratica, a conti fatti a rimanere a casa ieri erano stati in 12 lavoratori abituali, sostituiti da 14 temporanei ingaggiati in via provvisoria.

Ieri mattina alle 10.30 la decisione di inscenare un sit-in pubblico, in modo da rendere pubblica la situazione paradossale secondo la denuncia dei sindacati a supporto. Sul posto, presente anche il segretario generale della Filt Cgil di Vicenza Filippo Rossi. “Da sottolineare che TimeLog Srl – si legge nella nota – è subentrata a un’azienda appaltatrice precedente solo da marzo 2020. Pertanto i lavoratori non hanno ancora maturato le ferie previste”. Una situazione che ha creato malcontento e interrogativi affidati al portavoce, che assicura come, in caso di mancanza di risposte adeguate e reintegro del personale in produzione, lo sciopero spontaneo potrebbe proseguire nei prossimi giorni.

“In questo momento all’interno del reparto logistica della Xylem, appaltato a TimeLog di Milano – spiega Filippo Rossi – stanno lavorando gli interinali. Ci domandiamo per quale motivo siano stati lasciati a casa i dipendenti. Come mai quest’ultimi sono stati sostituiti con personale esterno? Tutto questo, quindi, significa che non c’è un calo di lavoro come precedentemente annunciato?”.