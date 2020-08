Ok all’edizione n°18 di Camencasa. La camminata del buongusto dribbla il Covid-19

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Pro loco di Crespadoro non si arrende alle difficoltà e trova il modo di “passeggiare” non solo tra le contrade ricche di storia e costumi, ma anche tra le rigide imposizioni in tema di restrizioni per il pericolo coronavirus. Si terrà anche in questo difficile anno 2020 la tradizionale camminata gastronomica tra le colline denominata “Camencasa“: domenica 30 agosto, salvo imprevisti legati al maltempo, staccherà l’edizione numero 18 nella cittadina collinare dell’Ovest Vicentino circondata dalla natura.

Gli organizzatori abituali della rassegna, insomma, non si sono affatto persi d’animo dopo i tanti dubbi della vigilia, pur consapevoli delle rigide norme e delle conseguenti modifiche da apportare al programma consueto. E con il placet delle autorità amministrative locali.

La priorità, in ogni caso, consiste a ragione nel non interrompere l’appuntamento con il momento di svago e contribuire a regalare attimi spensierati di “normalità” a tante persone che raggiungeranno Crespadoro dalla vallata del Chiampo e non solo, vista la longevità della proposta nata ai primi anni Duemila. Oltre ai componenti dell’associazione Pro loco a collaborare per la buona riuscita dell’evento all’aperto anche numerosi volontari e il Comune di Crespadoro, ovviamente, che ha concesso il consueto patrocinio all’iniziativa.

Garantiti i “piatti forti” nei punti ristori lungo il percorso, dove saranno proposti prodotti tipici e leccornie da palati “allenati” al pari della gambe che affronteranno un percorso comunque adatto a tutti. Della lunghezza di circa 13 chilometri. Tutti gli operatori presenti nei punti di degustazione dovranno adeguarsi alle norme di sicurezza, indossando guanti e mascherine (prevista anche per i camminatori una volta all’interno degli stand), nei luoghi di “calca” sarà garantito il distanziamento tra gli avventori, comunque di passaggio.

Tanti i prodotti dell’Alta Valle del Chiampo da assaggiare, come ogni anno, con prenotazione consigliata per poter riservare un posto per se stessi, familiari e amici. Ritrovo fissato tra le 7.30 e le 9 del mattino di domenica 30 agosto nel centro di Crespadoro, con partenze scaglionate. Costo di partecipazione individuale è di 10 euro per gli adulti, 5 per i minori (dai 6 agli 11 anni di età), per informazioni ulteriori consultare la pagina Facebook della Pro loco oppure contattare i numeri 345.2937122 oppure 389.6331358.