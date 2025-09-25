La cabina del camion schiacciata da una trave: morto Antonio Picco, titolare della Geo Scavi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dramma questa mattina, giovedì 25 settembre, a Montecchio Maggiore alla Geo Scavi srl in via Ponte Guà (località Pontesello): un autista è morto dopo essere stato colpito da una trave. La vittima è Antonio Picco, 49 anni, titolare dell’azienda.

Il mortale infortunio sul lavoro ha coinvolto il camion che l’uomo stava guidando all’interno del capannone dell’azienda: sulla cabina, durante una manovra, si è schiantata una trave. L’allarme da parte degli altri dipendenti è scattato immediatamente, con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco (giunti da Arzignano), di un’ambulanza e un’automedica del Suem 118, ma il medico ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri e lo Spisal dell’Ulss 8 Berica. L’azienda per motivi di sicurezza è stata evacuata.

Sul posto il sindaco di Parise Sul luogo della tragedia sono giunti poco dopo i familiari di Picco, il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise, insieme al vicesindaco Gianfranco Trapula. Picco, che abitava a Sovizzo e lascia un figlio. Era molto conosciuto: importante il suo impegno a sostegno della squadra di rugby Aries di Montecchio Maggiore. Nel 2019 era inoltre stato eletto come consigliere comunale di minoranza a Sovizzo. La reazione della Uil regionale

“L’ennesima morte sul lavoro rappresenta per la nostra regione un macabro monito. Alle sacrosante richieste di più sicurezza, di più formazione, di più controlli, alla necessaria applicazione dei protocolli, deve sommarsi la consapevolezza che la corsa al profitto non può essere la priorità. Quando parliamo di un Veneto più lento, intendiamo proprio questo: la capacità di fermarsi quando si percepisce un pericolo, la concentrazione necessaria, la cultura della vita, che non può essere sacrificata sull’altare della produttività”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil del Veneto Roberto Toigo.

