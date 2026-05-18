Villa Cordellina Lombardi, camion sbanda e abbatte capitello e statua del Settecento

Danneggiata nelle ore scorse la villa settecentesca Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza. Un camion, transitando lungo via Lombardi, ha sbandato e il telo del cassone ha agganciato e divelto il capitello di una colonna, provocando la caduta della statua soprastante.

Non si tratta, fortunatamente, del cancello principale, ma di un cancello laterale a servizio del parco ovest. Il danno è comunque notevole, visto che interessa una struttura del 1700. Dalle prime verifiche è emerso che sul tratto stradale in questione vige il divieto di transito per i mezzi pesanti e che il veicolo era sprovvisto di autorizzazione.

La Provincia di Vicenza proprietaria dell’immobile, con la polizia locale di Montecchio Maggiore, si è attivata immediatamente per garantire l’incolumità pubblica e la tutela del manufatto. Già nel primo pomeriggio una ditta specializzata, incaricata dalla Provincia, è intervenuta con una gru per rimuovere il capitello pericolante e i frammenti della colonna in fase di distacco. Per ragioni di sicurezza, le operazioni di cantiere sono state eseguite dall’interno della villa. L’intervento si è già concluso e la viabilità lingo via Lombardi è tornata regolare a doppio senso di marcia senza alcun restringimento.

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Per quanto riguarda il futuro del monumento, gli uffici tecnici della Provincia procederanno in stretto coordinamento con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per valutare le modalità d’azione e i successivi interventi di restauro dell’opera settecentesca. Parallelamente, non appena la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi trasmetterà il verbale ufficiale, l’ufficio legale della Provincia si attiverà per chiedere il totale risarcimento dei danni ai responsabili dell’incidente.

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin ha espresso rammarico per quanto accaduto, ricordando anche il crollo del muro di cinta dello scorso febbraio, facilitato, oltre che dal maltempo e le piogge abbondanti, dal furto di sassi avvenuto nelle settimane precedenti, tanto che ora è stato attivato un sistema di controllo.

“Villa Cordellina Lombardi – ha affermato Nardin – è un bene collettivo: l’arte e la cultura appartengono a tutta la comunità, ed è fondamentale che ognuno di noi faccia il massimo per la loro tutela. Come Amministrazione provinciale stiamo portando avanti investimenti importanti su questo sito, come l’abbattimento delle barriere architettoniche appena concluso, il rifacimento dell’impianto antincendio in corso. E’ la nostra sede, un vanto per la Provincia e per la comunità vicentina. È doloroso vedere la bellezza e la storia del nostro territorio sfregiate dalla disattenzione e dal mancato rispetto dei divieti. Noi facciamo la nostra parte, ma è indispensabile che ognuno faccia la propria, rispettando le regole e custodendo ciò che è di tutti. Valuteremo, con il Comune di Montecchio Maggiore, eventuali interventi anche lungo via Lombardi, per rendere più sicuro il transito a ridosso della villa”.

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