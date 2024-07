Muore in ospedale a Trento due giorni dopo l’incidente: 41enne falciato dalla moto di un amico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La caduta dalla motocicletta, per poi venire travolto da un secondo motociclo condotto da un amico con lui in uscita in Trentino Alto Adige, a distanza di 48 ore è costato la vita a Marco Innocenti, 41enne vicentino rimasto vittima di un incidente sabato scorso in Val di Fiemme. A darne notizia è tra le altre “La Voce del Trentino”, una delle testate con sede nella provincia autonoma.

Il centauro vicentino, soccorso in regime di massima urgenza, sabato era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara, nel capoluogo Trento, una volta che erano stati riscontrati i traumi al capo nella loro gravità avanzata. L’uomo risiedeva da tempo con la famiglia nel Comune di Montecchio Maggiore.

Stabilizzato sul posto e rianimato, si è proceduto poi al trasporto via elisoccorso messo a disposizione dal corpo dei vigili del fuoco locale, mentre il compagno di comitiva rimasto ferito dopo l’impatto – un 32enne anche lui residente in Veneto – è stato accompagnato al pronto soccorso del più vicino polo medico di Cavalese, ai confini tra le province di Trento e Bolzano. Nel suo caso, salvo complicazioni, non intercorrono rischi per la sua incolumità – è sempre rimasto cosciente – anche se la prognosi di guarigione non è nota.

Nel reparto di terapia intensiva Innocenti nel frattempo ha lottato tra la vita e la morte per circa due giorni, prima della resa definitiva. Fatali le lesioni riportate nella caduta, sulle cui cause si dovrà far luce, a cui sarebbero seguiti i due impatti prima sul guardrail a lato strada e poi con la motocicletta che sopraggiungeva a pochi metri di distanza. L’incidente mortale è avvenuto sulla statale 612 che collega Val di Cembra e Val di Fiemme, nei pressi di località Rover intorno alle 16.30. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri e i vigili del fuoco.

Marco Innocenti lascia due figli in tenera età e la sua compagna, confortati da amici e parenti in queste ore dure nell’abitazione di famiglia della città castellana. La vittima dello schianto fatale negli anni passati era stato un giocatore del calcio a 5 locale per quanto riguarda l’ambito sportivo, vestendo le maglie del Team 2000 Vicenza e del Calcetto Quinto tra le altre.

