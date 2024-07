Rottura nella conduttura dell’acquedotto a causa di scavi privati: possibili disagi nella vallata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Interessa da vicino le famiglie i loro rubinetti in particolare a Cornedo, Brogliano e Castelgomberto l’avviso diramato nel pomeriggio di martedì da Viacqua, conseguente alla rottura di una conduttura dell’acquedotto consortile che attraversa la vallata dell’Agno.

Il disagio legato al guasto odierno sarebbe stato causato da una manovra errata da parte di un mezzo di cantiere impegnato in escavazioni per un intervento da parte di ditte private, nel Comune di Cornedo Vicentino, in un tratto del sottosuolo interessato dalla conduttura.

La nota da parte dell’azienda a compartecipazione di enti locali. “Immediata la chiamata al pronto intervento di Viacqua che è già operativo sul posto per circoscrivere la perdita e procedere alla riparazione. Trattandosi di una condotta di grande diametro, tuttavia, potranno verificarsi già in queste ore disagi alle utenze dei territori di Cornedo Vicentino, Brogliano e Castelgomberto. Viacqua ha attivato anche le interconnessioni con le reti contermini allo scopo di assicurare la continuità del servizio”.

In questi casi, in attesa della conclusione dei lavori di ripristino, il consiglio diramato da Viacqua consiste nel non programmare il funzionamento di elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie fino al nuovo avviso. Si ricorda inoltre che una volta ripristinato il servizio si potranno verificare fuoriuscite di acqua torbida dovute alla movimentazione delle condotte. In tal caso è bene lasciar scorrere brevemente il flusso d’acqua così da consentire la pulizia da eventuali impurità presenti anche nella rete domestica.