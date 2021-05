Presenta la patente di guida del suo stato d’origine al controllo. Ma era falsa

Si trovava al volante della sua auto con una patente di guida ghanese, relativa traduzione e permesso internazionale di guida, che ha esibito agli agenti impegnati nei controlli ordinari sulle strade di Montecchio Maggiore. Il tutto è stato sequestrato, però, consegnando “di ritorno” all’automobilista fermato una sfilza di sanzioni per un totale di 5.100 euro.

Proprio gli operatori del consorzio di polizia locale “dei Castelli”, per sua sfortuna, hanno notato qualcosa di insolito, dando il via una serie di approfondimenti tutt’altro che agevoli, confermando alla fine la loro intuizione: i documenti presentati erano falsi e quindi il 38enne africano residente a Montebello Vicentino non disponeva di alcun titolo per circolare alla guida di un veicolo sulle strade.

Un reato considerato grave quello contestato a Y.B. – fornite le sole iniziali – che oltre alle sanzioni accumulate per le infrazioni al codice della strada dovrà affrontare anche la denuncia per la contraffazione di documenti ufficiali. A smascherare tutte le incongruenze l’altro giorno sono stati gli agenti dopo che i varchi elettronici alle targhe avevano segnalato un’anomalia sulla vettura del 38enne: il veicolo, infatti, dalla banca dati risultava sprovvisto di revisione.

Un’ulteriore mancanza che costerà al protagonista della vicenda altri 173 euro di multa, oltre ai 5 mila e 100 euro già descritti, e il fermo amministrativo obbligatorio del suo mezzo per tre mesi, periodo in cui intanto l’ex automobilista residente a Montebello avrà modo, se vorrà, intanto di iscriversi a una “scuola guida” per ottenere in futuro un permesso di guida valido per l’Italia e senza contraffazioni che, a prima vista almeno, sembravano invece regolari.