Senza patente e con la revisione scaduta sfugge ai vigili: maximulta per un giovane

16,40 circa quanto gli agenti della Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino hanno intimato l’alt ad una Ford Fiesta per un controllo di routine. Il conducente, poi identificato in O.E.M. 24enne residente nel veneziano, anzichè fermarsi ha proseguito la marcia, cercando di sfuggire al controllo.

Inseguito dagli agenti di polizia locale, è stato fermato poco dopo e non è stato in grado di esibire la sua patente di guida, revocata qualche mese fa. Inoltre l’auto è risultata non essere in regola con la revisione periodica. Nel corso del controllo il giovane ha consegnato spontaneamente agli agenti anche un frammento di hashish.