Proprietario del maneggio morto folgorato: disposta l’autopsia e aperta un’inchiesta

In tantissimi da martedì si sono uniti intorno alla moglie Sabrina e alle due figlie Emma ed Emilia, in particolare i componenti della squadra di equitazione della Bm Farm che in più occasioni ha conquistato titoli di prestigio in Italia e all’estero, in varie competizioni. Di recente in Germania, motivo di grande soddisfazione per tutti e, chiaramente, prima di tutto per lo stesso Mariano, in veste di fondatore dell’associazione sportiva e di comproprietario del maneggio, ma soprattutto di un appassionato genuino di cavalli che aveva realizzato un proprio sogno con questa attività. Sono centinaia i post di commento e di cordoglio che si leggono in queste ore sui social, ricordandolo come una persona laboriosa e di spirito.

“Grazie per i vostri messaggi, grazie per i vostri pensieri, grazie per il vostro affetto – questo il messaggio di moglie e figlie apparso ieri – grazie per ogni singola parola che ci avete donato”.