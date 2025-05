Tenta di adescare una ragazzina di meno di 14 anni e la palpeggia. “Solo” denunciato

Credeva di poter “piacere” a una ragazzina, di meno di 14 anni di età, e soprattutto di poter permettersi di tentare di adescarla arrivando al punto di palpeggiarla, in un luogo pubblico come gli spazi esterni alla stazione di Svt di San Vitale, a Montecchio Maggiore. Prima che accadesse qualcosa di ancor più grave, giovedì pomeriggio, l’adolescente – era sola in quei frangenti – sarebbe riuscita a effettuare una chiamata ad un numero di emergenza, facendo scattare l’intervento degli agenti di polizia locale dei Castelli che subito hanno rintracciato e condotto al comando un 47enne.

Un uomo evidentemente “su di giri” e in preda a sconsiderate pulsioni morbose anche in virtù di un eccesso di alcol. Per il momento è stato rilasciato a piede libero l’asiatico, senza fissa dimora con ultimo domicilio noto a Cornedo Vicentino. La sua nazionalità è indiana. A quanto pare, nessuno tra gli utenti e l’autista dell’autocorriera di Svt si era reso conto delle molestie che la piccola stava subendo.

Il report del comando di polizia dei Castelli riferisce che il cittadino straniero e senza fissa dimora si trovava l’altro ieri in evidente stato di alterazione alcolica. Da quanto è stato possibile ricostruire, tramite le testimonianze raccolte, poco prima il denunciato si trovava a bordo dello stesso autobus di linea proveniente dalla Valle dell’Agno della ragazzina che sarebbe stata importunata prima a parole e poi fisicamente, fino ad allungare le mani su di lei con delle carezze, da specificare non nelle parti intime.

La studentessa, scossa e sentita in maniera protetta insieme ai genitori, ha raccontato agli agenti che anche dopo aver urlato di smetterla e nonostante la presenza di altre persone, il 47enne ha continuato con il proprio comportamento molesto. Accompagnato al comando di piazza San Paolo per l’identificazione mediante foto segnalamento e verifica dei precedenti, è emerso che a carico del soggetto era già stato emesso un ordine del Questore di Vicenza di lasciare il territorio nazionale.

Pertanto è scattata la denuncia in Procura relativa all’ipotesi di reato di violenza sessuale, nella forme lieve, ma aggravato dall’età della parte offesa. Oltre a ciò è stato deferito per la violazione al Testo unico sull’immigrazione. Infine, il sospettato è stato anche sanzionato per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.