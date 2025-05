“Artedanza” di Lucy Briaschi ne fa 50: stasera al Comunale il galà tra emozioni e solidarietà

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Passione, spettacolo, dedizione e soprattutto danza. Senza dimenticare la solidarietà. Si celebrerà oggi con un doppio spettacolo, alle 17 e alle 20.45, nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Thiene, il cinquantesimo compleanno dell’Associazione Culturale Artedanza Lucy Briaschi, punto di riferimento vcientino nella danza contemporanea, nella formazione artistica oltre che nella promozione culturale sul territorio.

Eden II, La poesia dell’acqua è il titolo dell’emozionante realizzazione teatrale concepita tra suggestioni visionarie e la magia della natura impersonata dalle giovani atlete in più atti che si articoleranno scorrendo rapidi e sinuosi come l’oro blu protagonista assoluto della rappresentazione artistica. Una scuola nata nel lontano 1975 quella di Lucy Briaschi, capace di coniugare tradizione e bellezza classica, a travolgente modernità: da mezzo secolo in prima linea nella promozione della cultura coreutica attraverso spettacoli, progetti educativi, collaborazioni interdisciplinari, con una particolare attenzione alla crescita umana e artistica delle giovani generazioni. Un sodalizio capace di portare, negli anni, la danza nei luoghi della memoria, dell’arte e del sociale, con coreografie autoriali, orchestra dal vivo, live electronics e progetti condivisi con gli stakeholders del territorio.

Tante anche le soddisfazioni per la compagnia che apre le sue porte con laboratori dedicati a genitori e bimbi dai 3 anni: ben 23 i premi internazionali e 35 le Borse di Studio erogate alle allieve di Artedanza, a testimonianza di un percorso fatto di sacrifici e di eccellenza: senza mai dimenticare il divertimento e il buon stare insieme. E con un occhio all’aiuto concreto, rivolto soprattutto al mondo femminile e al sostegno pediatrico: significativa, da questo punto di vista, la partnership con VillaFunForChildren attraverso la quale, il ricavato del galà di stasera sosterrà progetti di sensibilizzazione a favore di bambini fragili e a supporto della continua ricerca in termini di cure.

