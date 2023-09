Ventenne investita da un’auto sulle strisce pedonali: è grave

Una ragazza di vent’anni è stata investita da un’auto stamane ad Alte di Montecchio Maggiore mentre stava attraversando sulle strisce pedonali: trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza, in sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30 all’inizio di via Battaglia, a pochi passi dalla rotatoria lungo la Strada Regionale 11. Agli agenti della polizia locale “Dei Castelli” intervenuti sul posto, il guidato dell’auto (un anziano di 79 anni) ha dichiarato di non averla vista in quanto accecato dai raggi del sole.

L’impatto è stato violento e la giovane è stata sbalzata sull’asfalto a cinque metri dall’impatto. Nell’impatto ha riportato un grave trauma cranico e facciale: al caso i sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto hanno attribuito il codice rosso di massima gravità, ma dopo le prime valutazioni in Pronto Soccorso, il codice è stato declassato a giallo.