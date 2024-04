Perde il controllo dell’auto, abbatte un albero e finisce con la vettura ribaltata in strada

Intervento dei vigili del fuoco e di un team di soccorso sanitario d’emergenza del Suem 118 nel primissimo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Arzignano. A rimanere ferito, dopo che con la sua utilitaria è uscito di carreggiata andando ad abbattere una pianta del viale alberato, è stato un uomo, conducente e unico occupante del veicolo.

Segnalazione giunta alle 13.20 da via del Lavoro. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. I pompieri del locale distaccamento una volta sul posto non hanno dovuto assistere l’uomo prima al volante del mezzo finito ruote all’aria dopo l’impennata accidentale, uscito in piena autonomia dall’abitacolo.

Avrebbe riportato ferite e contusioni lievi, medicate dagli operatori di pronto soccorso. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo e di evitare pericoli per gli altri utenti della strada, per poi assistere alle operazioni di rimozione dell’ostacolo, una volta rimesso “ruote sull’asfalto”. Sul posto è giunta poi la polizia locale per i rilievi di rito sull’incidente, probabilmente causato da un attimo di distrazione alla guida.