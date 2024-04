Cdm, via libera al Def. Pil in crescita: In arrivo semplificazioni su successioni, imposte di bollo, registro e ipoteca

Sono previsti poi l’esame definitivo di un decreto del Presidente della Repubblica con modifiche del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, e l’esame preliminare di un altro decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’Agricoltura e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

In merito al Superbonus: il ministro dell’economia Giorgetti lo ha definito “un’eredità pesantissima”, ma il governo esclude l’eventualità di una manovra correttiva. “Vogliamo rispettare gli obiettivi della Nadef dello scorso autunno per una questione credibilità. Se c’è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea”, ha detto Giorgetti. Gli ultimi dati dell’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e l’energia), relativi a fine marzo, certificano detrazioni maturate col Superbonus per 122,24 miliardi di euro, numero che continua a crescere e destinato a salire sopra i 210 miliardi.