Altro capannone in fiamme: incendio domato dai pompieri nella notte in un’azienda agricola

“Doppia chiamata” per i vigili del fuoco operativi nel turno notturno poche ore fa, quando una chiamata di emergenza ha messo in moto la macchina di emergenza in conseguenza di un incendio scoppiato in un’azienda agricola di Meledo, nel territorio comunale di Sarego.

Nell’area di campagna si sono precipitati i pompieri delle sedi di Vicenza e di Arzignano per tentare di “salvare il salvabile” in un piccolo un capannone ad uso agricolo, utilizzato anche come rimessa per costosi macchinari.

Per fortuna il capannone da circa 500 metri quadrati era vuoto al momento dell’innesco delle fiamme, per cause tutt’ora sconosciute e al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Dopo aver verificato l’assenza di persone all’interno e di eventuali feriti, i pompieri giunti sul posto hanno creato a forza un varco per accedere all’interno, trovando le fiamme già su una vasta aerea, e che avevano già attecchito su trattori e attrezzature per viticultura.

Gli operatori del 115 vicentino hanno spento il rogo riuscendo ad evitare il coinvolgimento di tutta la struttura, limitando i danni ad alcune decine di migliaia di euro per i proprietari dell’azienda agricola a conduzione familiare. Intaccato anche il tetto, che sarà oggetto di un successivo sopralluogo per determinare la portata del problema collegato all’incendio.

Oltre ai vigili del fuoco vicentini sul posto, in via Meledo, si sono viste anche le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Vicenza, con le forze dell’ordine a vigilare e informare la Procura di Vicenza del rogo, che parrebbe essere scaturito da cause accidentali, per il momento non spiegabili. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 del mattino.