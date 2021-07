Scontro frontale all’ora di pranzo tra due auto. Ferita una donna, non è grave

Si è verificata una collisione frontale tra due veicoli alle 13.10 di oggi in zona industriale ad Arzignano, con richiesta di intervento del 118 dal vicino ospedale “Cazzavillan” dove una donna è stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti.

La conducente, una donna residente a Vicenza, non ha riportato lesioni di grave entità visto l’intervento del mezzo del Suem in codice verde. Con ogni probabilità solo qualche graffio superficiale e alcune contusioni leggere, mentre è rimasto illeso per l’altro automobilista coinvolto nello scontro accidentale.

L’incidente stradale era stato segnalato da altri fruitori della strada in via dell’Industria, una delle principali direttrici dell’area sud della cittadina dell’Ovest Vicentino, lungo un tratto rettilineo. Le vetture andate a scontrarsi per cause al vaglio degli agenti intervenuti hanno sbattuto con le rispettive parte anteriori, fortunatamente non ad alta velocità. Un 50enne arzignanese, che si stava recando sul posto di lavoro, è l’altro malcapitato protagonista suo malgrado dello scontro.

I rilievi sono a cura del corpo di polizia intercomunale di Arzignano che si è anche occupato si smaltire le code al traffico che si sono generate a causa del blocco dei veicoli danneggiati su una al centro della carreggiata. Per circa un’ora si sono verificati dei rallentamenti al traffico, con automobili e mezzi pesanti a circolare su una sola corsia disponibile fino alla rimozione dei veicoli incidentati.