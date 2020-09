Scontro tra auto prima dell’alba: una finisce nel fossato. Feriti un uomo e una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La chiamata d’allarme è scattata alle 5.41 di stamattina alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto due ambulanze lungo la strada “delle Tezze” ad Arzignano dopo lo scontro tra due auto. Era ancora buio a quell’ora sulla sp89 che collega la frazione alla città capoluogo di comune, quando le due vetture sono venute a contatto frontalmente, facendo “rimbalzare” un mezzo nel fossato adiacente alla carreggiata.

Sul posto insieme ai soccorritori di professione del Suem giunti dal vicino ospedale cittadino “Cazzavillan” sono arrivati anche i vigili del fuoco di turno nel distaccamento decentrato, collaborando con il personale sanitario nel recupero di due conducenti feriti. Per poi passare alla messa in sicurezza del tratto di strada, disseminato di detriti dopo il violento scontro frontale che ha danneggiato il “muso” dei due veicoli incidentati.

Le condizioni di salute delle due persone coinvolte sono state giudicate serie in un primo momento, ma senza timori che possano rivelarsi così gravi da metterne in pericolo l’incolumità. Si tratta di una donna e di un uomo, ciascuno solo nell’abitacolo dove viaggiava in direzione opposta prima della collisione. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del polo di Arzignano, al fine di eseguire gli accertamenti medici di controllo previsti da protocollo e per ricevere le cure necessarie.

Sulle dinamiche dell’incidente di primo mattino lavorano i carabinieri della compagnia di Valdagno, intervenuti sul posto con una pattuglia in servizio per eseguire i rilievi. Una delle due automobili, come spesso accade in casi analoghi, avrebbe invaso la carreggiata opposta, dando origine al violento impatto. Facile associare a un colpo di sonno, visto l’orario, l’origine a monte dell’episodio di cronaca.