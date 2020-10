Supermoto, il vicentino Sammartin sgasa a Pomposa. E si conferma campione italiano

Per un punto Sammartin vinse la coppa. Suonano a festa le campane di Chiampo e dintorniper Elia Sammartin, il pilota dell’Ovest vicentino infatti si è confermato campione italiano nella categoria “Supermoto” dopo l’ultima tappa di Pomposa. Preziosissimo il punticino di vantaggio in classifica generale sul rivale Diego Monticelli (224 contro 223) con decisiva la corsa conclusiva – sulle due in programma lo scorso week end – sul circuito nuovo di zecca di Ferrara.

Di scene la kermesse motociclistica denominata “Internazionali d’Italia Supermoto 2020” in doppia gara, inserendo un recupero della stagione sospesa per il lockdown. A laurearsi vincitore assoluto il tedesco Marc Schmidt, dominatore d’annata, mentre per la competizione tricolore che metteva in palio il titolo nazionale 2020 il testa a testa tra Sammartin e Monticelli si è risolto a favore del pilota 29enne nato ad Arzignano e cresciuto nella vallata.

Festa grande nel team Phoenix, la squadra del pilota nostrano, dopo qualche brivido al fotofinish, visto il cospicuo vantaggio di punti che il bicampione poteva gestire prima delle ultime due tappe ravvicinate. Qualche insidia più del previsto l’ha riservata la nuova pista di Pomposa, unitamente al meteo bizzarro e l’umidità per permeava l’asfalto. Tante incognite gestite con intelligenza e facendo leva sull’esperienza da Sammartin, che ha respinto così gli attacchi frontali di un outsider rivelatosi avversario temibile fino all’ultimo giro.

Tenendo conto della sola competizione per il titolo italiano della classe S1, il motociclista vicentino si è piazzato al 3° posto nella prova di sabato, rimontando dal 5° posto delle qualificazioni a cronometro. Partenza invece dal terzo “gradino” il giorno seguente, con gara1 a confermare il piazzamento sul podio e conservando un margine di punti sufficiente dopo aver gestito al meglio l’ultima fatica, evitando pericoli. In caso di caduta, infatti, lo scettro gli sarebbe sfuggito di mano. Il 5° posto basta e avanza (di un punto) per passare da detentore del titolo a vincere il secondo consecutivo.

“Sono al settimo cielo! L’obiettivo principale di questo 2020 – ha spiegato ai microfoni nel dopo gara – era quello di riconfermarmi e ci sono riuscito. È stato un weekend durissimo nel quale non sono mai riuscito ad avere un minimo di feeling per essere l’Elia di tutto l’anno ma il pensiero fisso del titolo mi ha portato a gestire al meglio i punti conquistati in tutta la stagione. Sono stato il primo a riconfermarmi campione italiano consecutivo dopo l’eterno Lazzarini in tutta la storia della Supermoto S1. Questo secondo titolo lo voglio dedicare al mio team Phoenix: Morgan e Giorgio, al meccanico Giacomo, alla mia fidanzata Sabrina, alla mia famiglia, alla famiglia Trentini, a tutti coloro che tifano e credono in me ed infine ma i più importanti ai miei sponsor personali: Vibo, Margraf, Dlf Autotrasporti, Essemme, Nils, Mc. Gaerne, Cam, GSC ed a tutti gli sponsor tecnici che mi supportano da sempre. Sono davvero felice, grazie a tutti e rimanete sintonizzati perchè avrò tante novità per la stagione 2021.”

Classifica campionato internazionale

1. Marc Schmidt pt. 286

2. Elia Sammartin pt. 224

3. Diego Monticelli pt. 223

Classifica campionato italiano

1. Elia Sammartin pt. 224

2. Diego Monticelli pt. 223

3. Edgardo Borella pt. 184