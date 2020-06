Trauma grave alla schiena dopo un tuffo in piscina: ragazzo di 22 anni rischia la paralisi

Un grave trauma a livello spinale riportato dopo un tuffo nella piscina di una villa in collina a Castello di Arzignano. Vittima dell’incidente un giovane della zona di 22 anni – M.P. le iniziali – soccorso ieri pomeriggio mentre trascorreva qualche ora di relax con un gruppo di amici.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, risulta certo invece che le condizioni del ragazzo vicentino fossero talmente delicate da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per consentire il ricovero urgente al San Bortolo, in codice rosso.

Si tratta di un giovane militare, un allievo ufficiale, rientrato ad Arzignano per trascorrere alcuni giorni di licenza. L’ambulanza giunta dal vicino ospedale Cazzavillan ha permesso al personale del Suem di fornire supporto medico immediato, assicurando a una lettiga l’infortunato per poi consegnarlo ai colleghi di Verona Emergenza. L’elicottero d’emergenza è poi decollato in direzione Vicenza dove in una manciata di minuti è giunto a destinazione sulla piastra d’atterraggio dell’ospedale San Bortolo.

La speranza riguardo le condizioni di salute del 22enne è che si possa parlare in futuro di un problema passeggero, dovuto all’urto probabilmente con il bordo della piscina privata. Giovane dal fisico atletico temprato dalle dure esercitazioni militari, a lungo calciatore in squadre della vallata, ha tutte le carte in regola per riprendere la piena forma fisica se le lesioni a livello vertebrale non si traducessero in danni permanenti. Tanti coetanei arzignanesi e ovviamente i familiari pregano in queste ore di sofferenza per lui.