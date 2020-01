Vigilantes privati “a guardia” delle notti della movida. Per 6 mesi nei week end

Rimane l’obbligo di chiusura alle 2 di notte per i locali del centro di Arzignano, e a questa misura si aggiunge la presenza costante di una coppia di guardie private di vigilanza che “errà d’occhio gli eccessi della movida di Arzignano nei week end, “armata” di smartphone ma anche di kit di pronto soccorso, estintore, ricetrasmittenti e geolocalizzazione. Il nuovo servizio voluto dal Comune sarà attivo a partire da domani, e coprirà la fascia oraria dalle 23.30 alle 3.30 nei venerdì e sabato notte. Il costo per le casse comunali ammonta a 10.277 euro per la prima tranche di contratto, della durata di circa 6 mesi, stipulato con l’agenzia Axitea vincitrice del bando di gara: il tutto per una copertura di 432 ore che corrispondono a 27 settimane di servizio.

Si tratta del secondo step intrapreso dall’amministrazione guidata da Alessia Bevilacqua, dopo il giro di vite sull’orario di chiusura dei locali del centro. Un deterrente supplementare studiato per limitare eccessi, atti di vandalismo e di violenza, e in genere comportamenti molesti che hanno arrecato disagi alla popolazione nel recente passato. Episodi che vanno dai danneggiamenti alle fioriere, all’imbrattamento di muri e monumenti, dall’immondizia gettata in strada, allo sfregio di attrezzature dei parchi. Un’iniziativa, quella del ricorso alla vigilanza privata, che precede la firma del protocollo Mille Occhi sulla Città, a cui Arzignano ha aderito e che vede interessati prefettura, le forze di polizia dello Stato e alcuni comuni della provincia. Con il beneplacito del consorzio di polizia locale e del prefetto.

Le guardie giurate non sostituiranno il ruolo degli agenti, come è ovvio, ma forniranno un valido supporto, anche come “vedette” oltre che allo scopo di scoraggiare atti inconsulti. “Voglio precisare – dichiara il comandante della Polizia Locale Antonio Berto – che svolgeranno attività di vigilanza priva di autonomia e finalizzata ad attivare le forze di polizia”. Il pattugliamento sarà inaugurato già domani, venerdì 31 gennaio. “Un’iniziativa concreta – aggiunge il consigliere Daniele Beschin – che non ha solo lo scopo di preservare i beni pubblici, ma che richiama i cittadini, le famiglie e i più giovani ad un maggior senso di responsabilità e di educazione civica”

I controlli riguarderanno il Palazzo Comunale, la Biblioteca comunale, la fontana Dafne, Villa Mattarello, le strutture e attrezzature dei parchi pubblici, le gallerie pedonali, la passerella comunale, il parco dello Sport, gli arredi urbani del centro. Fino alle 3.30 delle nottate.