Ambulante della droga bloccato dai Carabinieri con 43 dosi tra cocaina ed eroina

Un giovane uomo nigeriano di 28 anni, già noto per precedenti di giustizia e senza fissa dimora, è stato arrestato ieri nel pomeriggio dai Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore. Fermato in via Alighieri per atteggiamento sospetto, l’individuo è stato trovato in possesso di 17 dosi di eroina (12 grammi) e 26 di cocaina (15 grammi), celate tra gli indumenti.

Durante il controllo, ha tentato di fuggire strattonando i militari. Ora deve rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. È in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Vicenza. A quanto pare l’ambulante dello spaccio godeva di una clientela assortita a Montecchio Maggiore ed Alte Ceccato.

L’episodio di cronaca avvenuto nella città castellana di è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì. La presenza dell’africano in luoghi pubblici all’aperto non era evidentemente passata inosservata agli sguardi dei militari, che conoscevano la natura dei traffici illeciti a cui si dedica sistematicamente il sospettato, poi colto in flagranza di reato. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto ormai inevitabile, come si legge nella nota del comando provinciale il soggetto ha opposto resistenza, strattonando ripetutamente i Carabinieri e aggravando così la propria posizione legale.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria berica, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Vicenza.

