Nuova illuminazione per abbattere il caro bollette. Via i vecchi lampioni per i più moderni Led

Il caro bollette mette a dura prova anche le casse comunali sempre più colpite dai costi di gestione dell’illuminazione cittadina. Per far fronte all’aumento della spesa l’amministrazione comunale di Zermeghedo ha deciso di intervenire installando nuovi lampioni a basso consumo. Una decisione che, in realtà, è al vaglio di molti sindaci e che troverà in futuro sempre più applicazione. L’intervento prevede una somma di 48 mila euro derivata da una variazione di bilancio, i lavori saranno completati entro fine marzo.

“Il caro-energia è sotto gli occhi di tutti, dalle famiglie alle imprese, fino all’ente comunale.

Abbiamo deciso di investire in termini di risparmio energetico – spiega il sindaco Luca

Albiero -, attraverso una variazione di bilancio che destina 48.000 euro derivanti da entrate perequative alla nuova fase del progetto da noi iniziato nel 2015/2016, ossia la

sostituzione dei vecchi fari dell’illuminazione pubblica con fari a led, capaci di assicurare

una notevole riduzione dei consumi. Questa variazione di bilancio, fatta a dicembre per

partire con gli interventi entro la fine di marzo e iniziare quindi a risparmiare il più presto

possibile, è una prima misura per contenere i costi energetici, che sarà accompagnata da

una revisione e regolazione dei tempi di accensione e dallo spegnimento programmato

delle illuminazioni superflue. Per i prossimi mesi, le notizie che ci arrivano non sono però

per nulla buone. C’è il rischio reale che questo intervento non sia sufficiente. Ecco perché monitoreremo costantemente le bollette: in caso di scostamenti eccessivi interverremo in

modo ancora più incisivo sui consumi”.

L’illuminazione del territorio comunale è garantita da 310 lampioni, una parte è già stata sostituita e si procederà con il rimanente nei prossimi due mesi.“Riducendo i consumi – prosegue il sindaco – diamo una mano all’ambiente. I nuovi fari, inoltre, garantiscono una visibilità notturna migliore e quindi una maggiore sicurezza.

Restando in tema di sicurezza, abbiamo installato anche due nuovi lampioni in via don

Giovanni Barella, come da programma elettorale”.