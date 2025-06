Esce di strada e si ribalta nel pendio. Ferito un 22enne, forse un animale in carreggiata

Risultano per il momento scarne le notizie che riguardano l’incidente stradale avvenuto sull’Altopiano di Asiago, un’uscita autonoma di un veicolo per quanto si può desumere dal report dei vigili del fuoco, di questa notte. Trasportato in ospedale un 22enne della zona, in condizioni tutto sommato buone considerando il “salto” che ha affrontato dal piano di marcia al prato dove è stato soccorso.

Allarme scattato alla centrale operativa del 118 intorno alle 4.20 dalla provinciale “Strada della Fratellanza” Sp72 che collega l’area del Bassanese ad Asiago e i Comuni vicini.

Siamo nei pressi di località Pennar e località Leghen, dove si sono concentrati i soccorsi con ambulanza del Suem e la squadra pompieri giunti dalle rispettive sedi sull’Altopiano e i Carabinieri della compagnia di Thiene. L’unica persona a bordo del veicolo era l’asiaghese, dunque il conducente del veicolo. Lui stesso, per quanto in stato di agitazione, avrebbe additato la presenza di un animale selvatico come causa primaria del balzo involontario dall’asfalto al campo attiguo.

Ha riportato delle ferite non gravi da valutare attraverso accertamenti diagnostici dopo il trasferimento in pronto soccorso dell’ospedale locale, per poi venire dimesso nel corso della stessa mattinata. L’automobile fuori controllo è finita in un prato, “in piedi” sul lato guida, e ha subito danni ingenti, con finestrini in frantumi oltre alle ammaccature alla carrozzeria. La vettura, un’Opel Antara, è stata riportata in strada dai vigili del fuoco e affidata a un mezzo carroattrezzi.

