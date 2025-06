Hockey Trissino, poker tricolore con rimonta, rigori e il gol fantasma che scatena le ire di Lodi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Trissino incide il proprio nome nell’albo d’oro dell’hockey su pista italiano per la quarta volta nella storia del club vicentino, ed è la terza nell’ultimo quadriennio. La serie scudetto sorride per 3-1 a Joao Pinto e banda bluceleste, sovvertendo il fattore pista in gara4 grazie ad una rimonta che ha del sorprendente – dall’1-5 di metà partita al 5-5 del 50′, poi 7-7 ai supplementari – per poi aggiudicarsi il titolo ai rigori.

Il punteggio finale si assesta sul 9-7 con il portiere ospite Zampoli “immacolato” dopo i rigori, ma pesa come un macigno la svista della coppia d arbitri che non convalidano il gol del vicentino di Valdagno Ale Faccin, pilastro dell’Amatori Wasken Lodi. Lampante agli occhi delle telecamere la pallina che entra in porta sotto la traversina e sfila tra le maglie della retina per sbattere poi sulla balaustra: è gol per tutti ma non per gli arbitri – e, nel gioco delle parti, per qualche furbetto in pista che contribuisce ad aumentare la confusione e aizzare gli animi -, poi va detto che i lodigiani dal dischetto non ne azzeccano una mentre i trissinesi risultano quasi infallibili. Per poi scatenare la festa.

Un pessimo finale di finalissima scudetto, quello andato in onda in diretta tv su Raisport 58, in cui tutta l’Italia appassionata di hockey vede la realtà dei fatti meno chi ha il potere – suo malgrado, e in buona fede va detto – di convalidare o meno le sorti di un una fase topica di un match decisivo. Nell’anno domini 2025, però, l’hockey su pista non ha ancora introdotto una qualsivoglia forma di Var o di supporto tecnico ai direttori di gara Eccelsi e Silecchia, nemmeno in una finale scudetto, nonostante si tratti di uno sport ad alta velocità e il cui fulcro è una pallina di dimensioni ridotti. Esclusa la possibilità di ricorsi da parte della società penalizzata dall’episodio, lo scudetto è saldo in mano ai trissinesi. Se il club di casa mantiene il fair play, alcuni tifosi pubblicano post parlando di “furto” e “scandalo”.

Da salvare, mettendo da parte l’epilogo condito di polemiche, c’è la partitissima del quarto confronto tra Lodi e Trissino, la seconda conclusasi ai tiri di rigore. Un approccio al duello da dieci e lode dei giallorossi lodigiani, la reazione spettacolare dei vicentini nella ripresa. Poi un secondo tempo supplementare da cardiopalma, con i padroni di casa a scappare avanti due volte e venire ripresi prima sul 6-6 e poi sul 7-7, in un botta e risposta eclatante. Poi, dopo la sag(r)a dei penalties, le premiazioni e le immagini della squadra di Trissino da incollare nella bacheca dei ricordi e dei successi.

Con festa che si sposta a Trissino, dopo la delusione del 2° posto un anno fa alle spalle del Forte dei Marmi, e con l’accoppiata Coppa Italia e Scudetto, oltre alla leadership di regular season, a certificare il dominio in Italia del club sostenuto dalla famiglia Mastrotto. Niente gara5 domenica al PalaDante, dunque, che si prepara ad accogliere i quattro volte campioni d’Italia per l’ennesima celebrazione. Da ricordare infine che nel cammino scudetto HT ha battuto i pugliesi di Giovinazzo (2-0) nei quarti, l’Ubroker Bassano in una semifinale-derby assai tirata (3-1) e Lodi come sopra descritto per 3-1, con ben tra duelli conclusi dopo i tempi regolamentari: 4-2 ai supplementari e 2-1 al Paladante, 5-6 ai rigori e 9-7 ai rigori al PalaCastellotti di Lodi.

IL TABELLINO DI GARA4

AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO 7-9 a rigori (5-1, 0-4, 2-2)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Faccin, Compagno – Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Trissino: Zampoli, Garcia R, Gavioli D, Cocco G (C), Malagoli – Mendez, Morais, Piccoli Gio, Tognetti G, Sgaria B – All. Pinto

Marcatori: 1° tempo: 2’28” Faccin (rig) (LOD), 3’25” Compagno (tir.dir) (LOD), 7’10” Gavioli (TRI), 12’06” Nadini (LOD), 18’28” Najera (LOD), 24’54” Faccin (LOD) – 2° tempo: 4’25” Malagoli (TRI), 8’02” Malagoli (TRI), 15’09” Garcoa R (TRI), 19’07” Gavioli (TRI) – 2° tempo supplementare: 0’08” Faccin (LOD), 1’28” Morais (TRI), 2’09” Compagno (LOD), 2’18” Mendez (TRI) – Rigori: Cocco e Morais (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 16’38” Cocco G (2′) (TRI)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Joseph Silecchia di Giovinazzo (Bari)

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.