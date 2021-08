Cade dalla mountain bike su un sentiero: 27enne portato al San Bortolo in elicottero

Alle 12.40 circa il Soccorso alpino è intervenuto ad Asiago tra Monte Valbella e Cima Ekar, per un ventisettenne di Noventa Padovana caduto dalla propria mountain bike. Il giovane, che stava scendendo in bici con il padre, ha preso una buca ed è caduto in avanti sbattendo il volto a terra e perdendo i sensi.

Raggiunto da una squadra e dal personale dell’ambulanza, l’infortunato è stato recuperato dall’elicottero di Treviso emergenza e trasportato in codice giallo di media gravità all’ospedale San Bortolo di Vicenza: non sarebbe in pericolo di vita. I soccorritori hanno riaccompagnato il padre a prendere la macchina a Tresché Conca, da dove erano partiti per il giro.