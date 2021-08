Escursionista precipita e muore sul Fumante sotto gli occhi dell’amica

Tragedia in tarda mattinata a Recoaro Terme sul Gruppo del Fumante: un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato durante una escursione. La vittima è un 60enne di Marano Vicentino.

L’allarme è scattato alle 11.45, quando la compagna di uscita dell’uomo ha chiesto aiuto al numero di emergenza 118, dopo che questi era caduto per diversi metri all’interno del Vajo Lovarese e non dava segni di vita: la Centrale del Suem di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno.

Avuta la posizione dalla donna, rimasta sul posto ma spostatasi in un punto più sicuro, l’elicottero di Verona emergenza ha individuato il luogo dell’incidente, dove ha sbarcato il tecnico di elisoccorso. Imbarcata l’escursionista, poi accompagnata al Rifugio Battisti alla Gazza, l’eliambulanza ha caricato a bordo due tecnici del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno in supporto alle operazioni. Calati con il verricello di una decine dai metri i soccorritori, assieme al tecnico di elisoccorso, hanno constato che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Hanno quindi ricomposto la salma e la hanno imbarellata per spostarla di una cinquantina di metri più in basso, in un punto maggiormente agevole per il recupero.

Da qui è stata trasportata al Rifugio Battisti, presenti i carabinieri. I due amici erano partiti diretti al Vajo Scuro, ma, dopo aver appurato che era chiuso per manutenzione, avevano optato per percorrere il Lovaraste. Su una paretina di 10 metri, la caduta dell’uomo.

Notizia in aggiornamento