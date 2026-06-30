Cominciata la demolizione del vecchio ospedale: al suo posto un’area verde

Addio al vecchio ospedale di Asiago. Hanno preso il via ufficialmente ieri, lunedì 29 giugno, le operazioni di demolizione della storica struttura, l’ultimo tassello necessario a completare l’opera di rinnovamento che, sullo stesso sito, ha già visto nascere il nuovo polo sanitario. I lavori avranno una durata di 240 giorni e trasformeranno l’intera area in una nuova grande zona verde a disposizione della comunità. Dalla direzione sanitaria arriva la rassicurazione più importante per i cittadini: “Il cantiere non avrà nessuna ripercussione sulle attività mediche e l’accesso alla struttura ospedaliera sarà sempre pienamente garantito”.

I percorsi pedonali e carrabili per l’utenza sono stati riorganizzati e indicati per non creare interferenze con i veicoli da cantiere. Inoltre una porzione del parcheggio adiacente al cantiere è stata chiusa, compensata dalla contestuale attivazione di un’area di sosta alternativa temporanea che è stata riservata ai dipendenti.

L’edificio è inutilizzato dal 2020, anno in cui è stato attivato il nuovo ospedale. Ha un volume di circa 40.000 metri cubi. La durata prevista per i lavori è di 240 giorni, con un costo di 1,7 milioni di euro. Per ridurre al minimo l’impatto dell’intervento, la demolizione avverrà mediante l’uso di pinze idrauliche e sistemi innovativi di acqua nebulizzata, che permetteranno di abbattere le polveri. Sarà inoltre installata una rete fissa per il monitoraggio continuo delle polveri, mentre l’inquinamento acustico sarà limitato attraverso l’uso di macchinari silenziati e barriere fonoassorbenti.

“Con l’avvio dell’intervento di demolizione di ciò che resta del vecchio ospedale completiamo di fatto quella che è stata una progettualità di grandissima rilevanza per tutto l’Altopiano – commenta il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Giovanni Carretta – Eliminiamo un edificio ormai abbandonato creando al suo posto un’ulteriore area verde e questo è anche un segno di rispetto per il luogo in cui sorge l’ospedale di Asiago, considerando che siamo in un territorio che vive in profonda simbiosi con la natura e ha nella sostenibilità un valore fondante”.

I materiali demoliti saranno separati in cantiere per essere avviati al recupero e riciclo per quanto possibile. Al termine dei lavori di demolizione, l’area sarà completamente bonificata e sistemata a prato verde. Un ulteriore intervento, previsto in un secondo momento, riguarderà la costruzione di un percorso coperto di collegamento tra il nuovo ospedale e i locali dell’ex Pronto Soccorso, che sono stati riqualificati e ospitano attualmente una serie di servizi e ambulatori. La demolizione della vecchia ala è un tassello di un piano più ampio di riqualificazione, che ha già visto la ristrutturazione dell’attuale Pronto Soccorso e la ricollocazione di attività ambulatoriali e del Centro di Salute Mentale in spazi rinnovati.

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