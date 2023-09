Due sorelle chiampesi vagano per i boschi dopo la visita a Forte Interrotto. Recuperate col buio

Sono state trovate e recuperate sull’Altopiano di Asiago due sorelle vicentine di 66 e 71 anni, escursioniste partite ieri mattina alla volta di Camporovere al fine di visitare trincee e luoghi sacri della Prima Guerra Mondiale dopo aver fatto tappa nella fortificazione di Forte Interrotto.

Le coppia di donne, entrambe di Chiampo, che dovevano far rientro al parcheggio entro metà del pomeriggio si erano smarrite dopo aver deviato dalla via del ritorno verso l’auto. Hanno vagato per ore tra pendii e boschi, perdendo l’orientamento e ritrovandosi con il buio ormai alle porte e stanche in forte difficoltà.

A quel punto, intorno alle 18.40, sono riuscite a trovare un’area con segnale telefonico e hanno lanciato una richiesta di aiuto al 118, girata prontamente alla stazione di Soccorso Alpino di Asiago. Sono state immediatamente attivate due squadre per la ricerca delle due sorelle , le quali non avevano potuto dare indicazioni precise su dove si trovassero, dopo aver visitato uno dei cimiteri austroungarici della zona di guerra.

Non riuscendo a risalire alla loro posizione ed essendo la descrizione del percorso seguito insufficiente a capire il punto esatto, le squadre si sono divise con i fuoristrada lungo la viabilità principale, fermandosi a chiamarle a voce. Fortunatamente, un paio d’ore dopo soccorritori sono riusciti ad avere indicazioni più precise tramite messaggio Whatsapp e a individuarle definitivamente verso le 21. Una volta da loro, le due sorelle chiampesi sono state caricate a bordo e accompagnate alla macchina, a circa 5 chilometri di distanza.

Stavano bene, per quanto affaticate e impaurite per la disavventura comunque a lieto fine. E, dopo i dovuti ringraziamenti a chi ha offerto loro aiuto, hanno fatto rientro in autonomia nelle loro case dell’Ovest Vicentino.