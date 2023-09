“Bigoli co’ l’arna” a Zanè: arriva il 48° week end di festa con la Sagra di inizio autunno

“Bollono in pentola” i protagonisti principali della Sagra dei Bigoli co’ l’Arna di Zanè, che ogni anno richiama in Altovicentino migliaia di visitatori e soprattutto buongustai. Non solo del (primo) piatto “forte” della gastronomia locale, anche del resto del farcito menu che i tanti volontari di Zanè, amici della Pro loco, preparano nel “dietro le quinte” del grande stand allestito nell’area degli impianti sportivi. Tre giorni e tre serate di festa popolare tra brindisi, cibo tipico e musica che nell’edizione 2023 – è la 48esima – iniziano già a settembre a partire da venerdì 29, per giungere al gran finale di domenica, rispettando la tradizione che vuole la prima domenica di ottobre come data di conclusione della Sagra fin dagli anni ’70, agli albori.

Tra gli eventi collegati alla festa, nella mattinata del dì di festa ecco la Marcia Verdiana che si snoda tra campagne e sentieri di Zanè e dei paesi intorno (con percorsi da 7 e 12 km) per gli amanti dello sport all’aria aperta e delle passeggiate in compagnia. Con tappa finale e prelibata all’arrivo ai tavoli sotto la tensostruttura.

Le date da segnarsi sono quindi quelle del 29 e 30 settembre e del 1 ottobre 2023, con via ufficiale alla distribuzione delle pietanze alle 19 di venerdì. Appuntamento prima – per gli aperitivi magari- e dopo – per i brindisi nel corso della serata – al Chiosco interno, novità degli ultimi anni che ha riscosso i favori dei frequentatori di tutte le età per le proposte di vini doc, cocktail e birre, con sullo sfondo l’evento di apertura in musica “orchestrata” in consolle dai dj Luciano Gaggia e Roberto Visonà.

Appuntamento alla stessa ora e per tutta la serata di sabato all’indomani, con l’aperitivo sempre accompagnato dal giusto sound – tocca stavolta a dj Malanga proporre i “dischi” – prima del concerto dedicato ai Queen. Ad esibirsi sul palco saranno i Vipers, un gruppo lombardo in veste di “tribute band” all’iconica formazione inglese del compianto Freddy Mercury che ha fatto la storia della musica rock tra la fine degli anni ’70 e inizio ’90.

1 di 3

Arriva poi la domenica d’ottobre, con ulteriore “dedica speciale” ai bambini con l’animazione per i più piccoli, oltre che il giorno atteso dai marciatori. Si parte alle 8 del mattino per il via all’evento sportivo organizzato dal gruppo podistico locale “G. Verdi”, già dalle 11 piatti caldi in distribuzione allo stand gastronomico, con trucchi e palloncini per i “baby” e musica di dj Mattia per tutti tra una portata e l’altra. La festa proseguirà per tutta la domenica, con presente anche il corner della Fidas di Vicenza, con il Principe Paolino a far divertire i bimbi alle 15 nel pomeriggio.

Poi la serata finale, con ancora ovviamente i bigoli sempre in cottura – da assaggiare anche panini “onti”, galletto alla brace, l’immancabile grigliata di carne, le frittelle dolci e altro per tutto il week end – e il palcoscenico affidato dalle 20.30 alla Starlight Band. Musica pop e rock da cantare e ballare prima dell’arrivederci alla Sagra dei Bigoli co’ l’Arna 2024, che sarà già con mirino puntato al 50°!