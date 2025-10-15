Incidente sull’Ortigara: per l’escursionista ferito interviene l’elicottero

L’elicottero di Treviso emergenza è intervenuto oggi intorno alle 13 sul Monte Ortigara per prestare soccorso ad un escursionista di 62 anni di Verona infortunatosi a seguito di una caduta. L’uomo si trovava sul sentiero 839, poco sotto la cima del Monte, con alcuni amici quando, dopo essersi fatto male, non è stato più in grado di procedere.

Mentre una squadra partiva per eventuale supporto, sul luogo dell’incidente è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, che ha individuato dalle coordinate ricevute il gruppo di quattro persone, di cui faceva parte l’infortunato.

Il 62enne di Verona, che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dal medico, sbarcati con il verricello. Prestate le prime cure, l’uomo è stato issato a bordo, e con lui la compagna, per essere trasportato ad Asiago dove lo attendeva l’ambulanza.