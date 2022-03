A fuoco il bosco di Foza, pompieri impegnati nello spegnimento

Ancora fiamme nei boschi del vicentino. Dalle 10 di oggi, 28 marzo, i vigili del fuoco sono impegnati nel contenere un vasto incendio che ha colpito l’Altopiano dei Sette comuni. Per le grandi dimensioni del focolaio è stata disposta la chiusura al traffico del tratto della provinciale 76 della Valgadena dalla località Costalta fino al centro di Foza. Le fiamme hanno aumentato l’intensità della loro forza grazie al vento presente. Inoltre la siccità di questi mesi ha reso la vegetazione secca e quindi facile preda del fuoco.

Al momento non ci sono notizie relative a come si è sviluppato l’incendio, rimane la preoccupazione per un territorio in grave pericolo. Anche l’Assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione Civile Giampaolo Botaccin, commenta il grave fatto: “le immagini dell’incendio boschivo che si è sviluppato nella zona di Foza (VI). Sul posto i volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo e i vigili del fuoco. Operativo elicottero Erickson”

L’elicottero è arrivato sul posto attorno alle 13.30 quando le fiamme avevano raggiunto l’ampiezza di quasi 800 metri, alla richiesta fatta al centro operativo era seguita risposta negativa per mancanza di mezzi. Il lavoro dei pompieri sta proseguendo mentre scriviamo, pertanto la notizia verrà aggiornata non appena ci saranno nuovi dettagli.