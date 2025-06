Usa, incendio doloso in un bosco dell’Idaho per attirare i pompieri. Due morti

Negli Stati Uniti è divampato un incendio vastissimo che ha colpito il bosco di Coeur d’Alene, un luogo di villeggiatura nell’Idaho. Il rogo è doloso e sarebbe stato messo in atto con uno scopo ben preciso tanto da risultare agghiacciante: attirare i vigili del fuoco. Due sono morti e altri sono rimasti feriti. Un uomo è stato trovato morto con accanto un’arma da fuoco dagli agenti della squadra speciale intervenuti.

L’ipotesi dell’imboscata. “Sono stati vittima di un’imboscata. Non sappiamo chi sia il sospettato, e in realtà non sappiamo neanche quanti siano gli sparatori. È una situazione in evoluzione”, ha dichiarato in un primo momento lo sceriffo della contea di Kootenai, Robert Norris, mentre dava ordine a tutti i residenti nella zona di rimanere chiusi in casa e prima che venisse recuperato il corpo di un uomo, ritenuto il cecchino, con accanto un fucile ad alta potenza.

La polizia aveva emesso un avviso agli escursionisti e ai residenti presenti nella zona a trovare un rifugio sul posto non essendo ancora cessati gli spari. Ma ora l’ordine è stato revocato dopo il ritrovamento. Le forze dell’ordine ricordano però che c’è ancora un incendio boschivo attivo e i residenti sono stati esortati ad essere pronti qualora fossero necessari ulteriori interventi.

Non si sa quante persone siano rimaste ferite nella sparatoria, e escursionisti e residenti sono ancora bloccati sulla montagna, hanno detto le autorità. L’ Fbi sta indagando con le autorità locali per ora i funzionari dello sceriffo hanno detto che le squadre hanno risposto a un incendio a Canfield Mountain, appena a nord di Coeur d’Alene, intorno alle 13:30, e che gli spari sono stati segnalati circa mezz’ora dopo. Gli investigatori ritengono che l’uomo armato abbia agito da solo. “Crediamo che fosse l’unico tiratore che si trovava su quella montagna in quel momento”, ha detto Norris.