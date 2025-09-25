Anziano quasi novantenne sbanda con l’auto, che finisce su un fianco

Era alla guida della sua auto lungo la Sp76 nel territorio comunale di Foza, sull’Altopiano dei Sette Comuni, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo, che ha sbandato ed è finito, a causa dell’impatto con un terrapieno, su un fianco.

Protagonista dell’incidente avvenuto lungo la strada che collega Foza con Gallio, questa mattina 25 settembre verso le ore 9, è stato un anziano automobilista di ben 89 anni. Il pensionato, apparentemente illeso, è rimasto comunque bloccato all’interno del veicolo – una vecchia utilitaria Fiat Panda – e sul posto son intervenuti i vigili del fuoco di Asiago.

Questi, dopo aver stabilizzato e messo in sicurezza il mezzo, hanno creato un varco per estrarre l’ultra-anziano, poi consegnato alle cure necessarie dei sanitari del Suem 118, giunti sul posto con un’ambulanza partita dall’ospedale di Asiago. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

– – – – –

