Porche Carrera cappotta sulla provinciale: illesi gli occupanti, danni ingenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco dopo le 11, di sabato 8 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP76 in via Lazzaretti a Foza per mettere in sicurezza una potente vettura sportiva finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto illeso insieme ad un altro passeggero.

I pompieri accorsi da Asiago hanno messo in sicurezza la Porsche 911 Carrera 4 GTS, mentre gli occupanti di nazionalità tedesca sono venuti fuori dall’auto senza nessuna conseguenza, come accertato dai sanitari del Suem.

L’auto, del valore di almeno 140 mila euro e gravemente incidentata, faceva parte di una comitiva di altre macchine sportive del famoso marchio tedesco in gita in zona. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 13 con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.